В Вологде за 8,5 миллионов рублей продают особняк с уникальной росписью

Фото: cultinfo.ru

В Вологде продадут с молотка дом-памятник в центре города. Это двухэтажное деревянное здание на улице Герцена, 38.

Его площадь 297,9 кв. м., земельный участок - 711 кв. м. Начальная цена объекта культурного наследия федерального значения — 8,5 млн рублей.

Здание построено ориентировочно в 1825 году, оно принадлежало купцам Пановым. Знаменито тем, что в трех комнатах анфилады на втором этаже сохранилась уникальная роспись.

Заявки от покупателей принимаются до 10 августа, сам аукцион назначен на 17 августа,сообщает портал newsvo. Победитель обязан будет выполнить в срок до 30 июня 2022 года ремонтно-реставрационные работы, в том числе провести консервационные работы на живописи, усилить фундамент, устроить отмостки.