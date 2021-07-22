Еще один бассейн появится в Вологде - студенческий

В Вологде появилась ясность со строительством бассейна для Вологодского государственного университета. Он появится на улице Преминина.

Прошел аукцион, по результатам которого здание построит вологодская строительная фирма ООО «Купец». Стоимость контракта - 216 млн рублей. Площадь чаши бассейна - 400 кв. метров, на ней будет пять дорожек, глубина составит от 1,2 до 1,8 метра.

Общая площадь сооружения составит 2,3 тыс. кв. метров. Работы планируется начать в этом году, а закончится строительство к концу 2022 года.

Новостройка станет возможна благодаря участию Вологодского государственного университета в проекте «500 бассейнов».

Как сообщает newsvo, ООО «Купец» зарегистрировано в Вологде в 2019 году. Директором и учредителем является Ирина Талдыкина, уставной капитал ООО - 10 тысяч рублей. Компания в 2021 году компания выиграла аукцион на строительство ФОКа в селе имени Бабушкина за 126 млн рублей. Объект должен быть готов к августу 2022 года.