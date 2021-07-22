Под Шексной загорелся торф

В Вологодской области тушили торфяной пожар. Он возник под Шексной. 21 июля в 11 часов 14 минут поступило сообщение о возгорании торфа на открытой территории в 1 километре от деревни Перхино Чуровского сельского поселения Шекснинского района. Площадь пожара - 36 квадратных метров. Ликвидация последствий произошла в 12 часов 24 минуты. Причина неосторожное - обращение с огнем неустановленных лиц, сообщает пресс-служба Управления МЧС по Вологодской области. В ликвидации задействовано 2 единицы техники, 7 человек личного состава.

Торфяные пожары опасны: тление может происходить в толще торфяника и выйти на поверхность спустя время.