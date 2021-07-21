Мужчина в Великом Устюге угрожал полицейским ножом

В Великом Устюге местный житель махал ножом перед полицейскими. Он попал под суд.

Прохожих полицейские остановили на улице. Это были два брата. Они находились ночью в мае этого года во дворе дома № 62 по Набережной Великого Устюга.

Так как они были пьяны, полицейские решили составить на мужчин административные материалы. Им это не понравилось, один из них стал угрожать полицейским и замахивался на них ножом. Поэтому стражи порядка применили к нему спецсредства, физическую силу и довели дело до суда.

Великоустюгский районный суд по ч. 1 ст. 318 УК РФ назначил мужчине наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с таким же испытательным сроком, сообщает пресс-служба судов области.