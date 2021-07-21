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Авто21 июля 2021 16:08

В Вологде перегородили парковку у стадиона "Динамо"

Скоро там возникнет общественное пространство
Евдокия САХАРОВА
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Бывшая парковка станет общественным пространством для отдыха в центре города

Бывшая парковка станет общественным пространством для отдыха в центре города

Фото: Вологда РФ

В областной столице 21 июля установили ограждения вокруг стихийной парковки на перекрестке улиц Пушкинской и Марии Ульяновой. Там разместили QR-коды: просканировав их, вологжане могут узнать, какие изменения грозят этому месту.

Парковку ограничили в рамках реализации Комплексной схемы организации дорожного движения. Пушкинская аллея будет продлена вплоть до моста через речку Золотуху. На месте проведут озеленение, освещение, установят скамейки. На данный момент, мэр и Лаборатория городской среды принимают предложения по благоустройству от вологжан.

Автолюбителям планируют выделить парковочные места на улице Марии Ульяновой.