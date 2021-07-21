Приход отсудил неучтенный храм у администрации города

Арбитражный суд Вологодской области рассмотрел дело о признании права собственности на здание церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы на территории Введенского кладбища в Вологде. Как сообщает пресс-служба судов, иском к Администрации города Вологды обратилась местная религиозная организация православного прихода храма.

Согласно архивной справке, выданной КАУ ВО «Государственный архив Вологодской области», церковь построена в 1818 году вологодским купцом Иосифом Ивановичем Витушешниковым. Главным престолом церкви являлся престол во имя Введения во храм Пресвятой Богородицы, с примыкавшей к ней с северной стороны каменной крестообразной церковью устроенной тщаянием гражданки А.И. Скулябиной. Это был единый ансамбль церкви во Введение во Храм Пресвятой богородицы.

Здание Введенской церкви предлагалось снести на основании постановления президиума Вологодского горсовета от 05.03.1938 года. На сегодняшний день осталась только часть единого ансамбля - здание церкви в виде креста.

Представитель прихода сообщил, что сейчас начинаются восстановительные работы здания церкви, расчищена территория, проходят богослужения.

Выяснилось, что здание храма на кадастровом учете не состоит, в реестре федерального имущества объект недвижимости отсутствует, объектом культурного наследия не является и в перечне единого государственного реестра объектов культурного наследия не числится.

Здание Введенского храма входит в границы объекта культурного наследия достопримечательное место «Казармы Александро-Невского полка и комплекс Введенского кладбища в г. Вологде, XVIII-XIX вв.» и отнесено к ценным объектам архитектурно-градостроительной среды. Одновременно здание отсутствует в реестрах муниципальной и государственной собственности.

Порядок передачи в собственность религиозным организациям имущества религиозного назначения устанавливается Федеральным законом «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности». Однако этим законом не урегулированы вопросы передачи религиозным организациям неучтенного имущества религиозного назначения.

При таких обстоятельствах суд счел исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению.