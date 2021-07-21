В Вологде полицейские были вынуждены стрелять по колесам

В Вологодской области полицейские открыли стрельбу. Они пытались задержать пьяного водителя - машина была в угоне.

Сообщение об угоне «Киа Пиканто» поступило в первый отдел полиции. Информация была передана дежурившим нарядам, так что полицейские вскоре авто заметили на Пошехонском шоссе. Но водитель не подчинился требованию полицейских и продолжил движение в сторону микрорайона Прилуки.

Полицейские решили применить табельное оружие. Одна из пуль попала в заднее левое колесо, так что иномарка на скорости съехала кювет. Водителя задержали.

Нарушителем спокойствия стал 26-летний молодой человек. Он отдыхал в компании за городом. Когда спиртное закончилось, сожитель владелицы легковушки доверил ему ключи - попросил принести из машины алкоголь. Но парень решил покататься, сев в салон вместе с приятелем.

Как оказалось, он был ранее судим. Сейчас против него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

Кроме того, были составлены протоколы за нарушение правил дорожного движения, в том числе за управлением автомобилем в нетрезвом состоянии. В за невыполнение законных требований сотрудников полиции нарушителя арестовали на 10 суток, сообщили в пресс-службе УМВД по Вологодской области.

Поврежденный автомобиль, по всей видимости, будет восстанавливаться за счет угонщика.