В Вологодской области пожар возник из-за падения столба линии электропередач

Столб упал и вызвал пожар Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Великоустюгском районе пожар возник из-за упавшего столба электропередач. ЧП случилось 20 июля около полудня. В 12 часов 04 минуты пожарным поступило сообщение о пале сухой травы в деревне Аксеновский Починок Усть–Алексеевского сельского поселения. Огонь охватил площадь - 0,8 гектара.

Как сообщает пресс-служба МЧС, расстояние до ближайшего населенного пункта - 500 метров. Причиной стало падение опоры линии электропередач. По всей видимости, не сработала защита. В ликвидации задействовано 2 единицы техники, 5 человек личного состава.