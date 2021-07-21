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Происшествия21 июля 2021 9:11

В Вологодской области пожар возник из-за падения столба линии электропередач

ЧП случилось в Великоустюгском районе
Иван Чухнин
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Столб упал и вызвал пожар

Столб упал и вызвал пожар

Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Великоустюгском районе пожар возник из-за упавшего столба электропередач. ЧП случилось 20 июля около полудня. В 12 часов 04 минуты пожарным поступило сообщение о пале сухой травы в деревне Аксеновский Починок Усть–Алексеевского сельского поселения. Огонь охватил площадь - 0,8 гектара.

Как сообщает пресс-служба МЧС, расстояние до ближайшего населенного пункта - 500 метров. Причиной стало падение опоры линии электропередач. По всей видимости, не сработала защита. В ликвидации задействовано 2 единицы техники, 5 человек личного состава.