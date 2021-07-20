Ко Дню Военно-Морского флота в Вологде откроется музей-подлодка

Рубка подводной лодки в парке Победы

В Вологде почти закончены работы по благоустройству территории возле подводной рубки в парке Победы. Вокруг уложена брусчатка, установлена ливневка. Рубка покрашена, обустроен фасад и внутренняя отделка. Осталось установить освещение, скамейки, урны и стенды внутри.

Рубку привезли в октябре из Североморска - для транспортировки ее пришлось распилить на 6 частей, а потом собрать обратно, что было не просто: пришлось сделать каркас из швеллера и стягивать все шпильками, потому что сварка разрушалась и металл лопался.

Внутри хотят разместить стенды с информационной справкой и фотографиями, а в носовой части появится герб города Вологды. Экспозицию планируют пополнять: у Министерства обороны запрошен оригинальный перископ, но пока ответа нет.

Работы должны закончиться ко Дню Военно-Морского флота 25 июля. В музее собираются проводить образовательные экскурсии для учащихся: и школьников, и студентов. На благоустройство части субмарины потрачено 6 млн рублей из городского бюджета. Экспонат стал тринадцатым в парке Победы.