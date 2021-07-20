Справка областного департамента здравоохранения

В Вологодской области пересчитали заболевших коронавирусом вакцинированных пациентов и количество тех, кто был вакцинирован, заболел и был госпитализирован. Например, всего в моногоспиталях региона проходит лечение 80 вакцинированных пациентов.

В департаменте здравоохранения Вологодской области сообщили, что коронавирус подтвердился у 0,5% вакцинированных - у каждого двухсотого пациента.

"За весь период вакцинации диагноз новой коронавирусной инфекции установлен у 1075 человек, что составляет 0,5% вакцинированных. Следует отметить, что уровень заболеваемости среди непривитых лиц в 19 раз выше, чем среди привитых", — рассказал начальник департамента здравоохранения Вологодской области Сергей Бутаков.

На данный момент в моногоспиталях Вологодской области 80 пациентов, выполнивших и первую, и вторую прививки от коронавируса. Всего в моногоспиталях 1160 человек, сообщил портал Newsvo.