В Вологодской области горит 800 гектаров лесов

Тринадцать природных пожара общей площадью около 800 гектаров бушуют в 6 районах Вологодской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. Прирост за сутки составил 29 га, несмотря на то, что обильные дожди, прошедшие 19 июля, снизили напряженность.

"Благодаря слаженной работе представителей лесхозов, лесной охраны, администрации муниципалитетов, арендаторов удалось ликвидировать 2 пожара общей площадью более 20 га. Продолжают действовать 11 пожаров. Из них уже локализовано – 6. Новых очагов лесных пожаров не возникло", - говорится в официальной информации.

Наиболее серьезная обстановка сложилась на территории Верховажского района - там горит 580 га, очаги не локализованы.

Напомним, телефон «горячей линии» Лесной охраны 8-800-100-94-00.