Два промышленных производства появятся в Череповце

Два новых производства появятся в Череповце. А значит - и новые рабочие места. Одно из них возводят инвесторы из Москвы, второе – из Санкт-Петербурга. Оба производства разворачиваются в Индустриальном парке "Череповец".

Московичи строят в Череповце производство интеллектуальных приборов учета - такие приборы позволяют дистанционно контролировать расход электроэнергии.

Сейчас на производстве создано 70 рабочих мест, объем инвестиций составляет 190 млн руб. Изначально в соглашении о строительстве завода значились 368, 7 млн рублей капитальных вложений и 178 рабочих мест. Позже эти цифры были пересмотрены. Речь идет о 592 млн руб и 249 мест соответственно, сообщает портал Город Че.

Это произошло , в частности, за счет расширения номенклатуры. Кроме счетчиков, там будут выпускаться шлюзы и роутеры. Сейчас на арендованных площадях ведется сборка тестовых партий приборов учета.

Второй объект индустриального парка «Череповец» - завод паровых и водогрейных котлов.

Работы ведутся с сентября 2020 года, планируется их закончить концу этого года. Здесь будут собираться промышленные котлы мощностью от 75 киловатт до 30 мегаватт.