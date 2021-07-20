72-летней пенсионерке мошенники поставили диагноз и посулили быстрое лечение

В Вологде 72-летней женщине позвонили. Ей сообщили, что у нее проблемы со здоровьем: пришли результаты анализов, они желают лучшего. Но звонивший принес и хорошую новость: от болезни есть новое, быстродействующее лекарство. Средства осталось очень мало и оно дорогое. Поэтому, если есть желание жить, нужно срочно перевести деньги. Женщина поспешила в торговый центр, обналичила деньги и стала переводить их на номер телефона. В этот момент к ней подошел участковый. Он по внешнему виду определил, что женщина нервничает. Узнав причину беспокойства, он высказал мнение: звонок может быть от мошенников. Женщина задумалась и решила повременить с переводом. Так она смогла сохранить 23 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД области.