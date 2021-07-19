В Вологде заменят обожженные четырехметровые ели по гарантии

Ель на улице Чернышевского прекрасно прижилась Фото: администрация города Вологды

Не климат: в Вологде были высажены крупномерные ели, но из-за жары они получили ожоги. Потому их заменят, причем по гарантии. Напомним, четырехметровые ели были высажены весной на 13 общественных пространствах, где проводятся новогодние праздники. По словам специалистов, крупномерные хвойные деревья вырастают до 30-40 метров. Первые два года сильного прироста они не дают, затем прибавляют по 20-40 см в год.

Высадка крупномеров - это более экономично, чем ежегодно устанавливать живую ель, привезенную из леса. Как сообщает пресс-служба Администрации города, большинство посаженных деревьев хорошо прижились. К сожалению, две ели, находящиеся во Фрязиновском парке и на улице Архангельской, получили ожоги. Они находились на солнцепеке и, хотя растения не погибли, получили листовой ожог: хвоя потемнела и осыпалась. "Ели будут вывезены на оздоровление, а на общественных пространствах подрядчик оба дерева заменит по гарантии. С компанией есть взаимопонимание, руководство реагирует на все замечания и пожелания», - прокомментировал ситуацию начальник Департамента городского хозяйства Вологды Алексей Шумилов.

«Мы производим поливы в ночное время, сейчас, в жаркую погоду это делаем через день. Также обрабатываем почву, вносим удобрения. Что касается поврежденных елей, то они будут выкопаны и перенесены в питомник, где их обработают антистрессовыми стимуляторами. Часть кроны будет обрезана, так как ее не удастся восстановить, после чего елка будет обрастать по новой», - рассказала директор ООО СХП «Цветы» Валентина Соболева.

Восстановление поврежденных деревьев займет до 3 лет. Новые ели высадят осенью, дождавшись комфортной для посадки температуры воздуха.

Напомним, что крупномерные ели также были высажены в Ковыринском парке, на Псковской, 8а, в микрорайонах Тепличный, Ананьино, Лукьяново, Прилуки, в Страсбургском сквере, на аллее на ул. Копанка, на Залинейной, 24, Пионерской, 28.