В Вологде закрылось легендарное кафе, работавшее 30 лет

Фото из группы Дома актёра vk.com/club3441369

В Вологде из-за падения посещаемости в период коронавирусных ограничений разорилось кафе Дома актёра. Платить аренду стало нечем. Об этом сообщила газета «Премьер». Легендарное заведение радовало вологжан непрерывно в течение трех десятков лет. Там собирался весь творческий бомонд Вологодчины.

Вологодский поэт Денис Романенко прокомментировал ситуацию: "Кафе «Актёры» – это прародина клубного и салонного формата в Вологде, когда оно было создано, в городе не было ничего подобного. Актёры вологодских театров и музыканты из круга общения Виктора Колесова, Вики Андреевой и Сергея Кузнецова встречались именно в Доме актёра, именно здесь рождались идеи для многих актёрских проектов. В Доме актёра всегда было уютнее и спокойнее, чем в других местах, здесь всегда собиралось много друзей. Поэтому и «Новый Диоген» возник именно здесь, на основе актёрских кабаре".

Вологжане с теплотой вспоминают кафе, ведь после спектакля, фестиваля или творческого вечера тут можно было подкрепиться, расслабиться, обсудить впечатления. Как сообщило Вологодское отделение Союза театральных деятелей, решение далось непросто: "Кафе все равно должно быть. Нам предстоит найти нового арендатора, но кто это будет, пока не известно".

Кроме того, дом №4 на улице Ленинградской является памятником архитектуры. Власти обязали собственников, а именно Вологодский СТД, провести реставрацию в срок до 1 сентября. Необходимых средств у вологодской интеллигенции на это нет, мер поддержки государством не предусмотрено. Вологжане сами собирают средства на спасение творческого домика.