Вологжанин засудил известный интернет-магазин "Вайлдбериз"

Наушники натирали уши и не были полностью водонепроницаемыми

Вологжанин подал иск в суд о возврате денег за неподошедший товар. Мужчина купил спортивные наушники на известной интернет-площадке «Вайлдбериз». Однако покупка оказалась настолько неудачной, что пришлось судиться.

Как заявил истец, крепления устройств натирали ему уши. Кроме того, наушники оказали недостаточно устойчивыми к попаданию жидкостей. Использовать их в воде можно не более получаса, когда тренировка в бассейне длится минимум 45 минут.

И все бы ничего, но в пункте выдачи товара и при общении с поддержкой магазина на сайте мужчине отказали в возврате денег. Ответчик обосновал свой отказ в суде тем, что согласно правилам пользования площадкой «Wildberries», наушники не предназначены для продажи дистанционным способом. Суд такой аргумент не принял и встал на сторону истца.

Как сообщила пресс-служба судов Вологодской области, возврат технически сложного товара (применительно к товару надлежащего качества) возможен в любое время до его передачи, а после передачи товара — в течение 7 дней, в случае, если сохранены его потребительские свойства и товарный вид, документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного товара.

С фирмы-гиганта взыскали 2943 рубля в пользу истца: из них 1902 рубля за стоимость техники, 951 рубль штрафа и компенсацию судебных расходов. Мужчина должен будет вернуть товар.