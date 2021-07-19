Стало известно, где похоронят 5-летнего череповчанина, погибшего в ДТП в Москве

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Родители пятилетнего череповчанина, погибшего в ДТП на улице Авиаторов в Москве, приняли решение, где похоронят своего сына. Об этом cherinfo рассказала тетя мальчика Наталия Крутова.

Напомним, в пятницу 16 июля 18-летняя Валерия Башкирова сбила троих детей автомобилем Мазда прямо на пешеходном переходе. Она пребывает под домашним арестом в загородном доме своих родителей.

Дети были дружны, поэтому их положат по соседству на кладбище в Коротово Череповецкого района 21 июля. Тетя ребенка рассказала, что ее старшая дочь Марина учится в столице в Тимирязевской сельскохозяйственной академии. Свадьбу откладывали из-за пандемии, но в этот год все-такие решили сыграть в Москве. Ее младший брат Максим Соловьёв с супругой и пятилетним Сергеем приехали на церемонию, которую должны были провести 17 июля.

Семья пошла в магазин... «Этот перекресток находится около их дома, они каждый день его проходят. Дорогу переходили очень внимательно, но говорят, что эту машину никто не видел. Секунда — и все… Девочку спасло то, что она была в коляске, пристегнута. 16 июля Веронике исполнилось ровно 9 месяцев. Она в рубашке родилась. У Марины перелом и сотрясение, но это мелочи, по сравнению с теми травмами, которые получили мальчики», — рассказала Наталия.

Череповчанин Сережа 5 лет от роду умер 16 июля, его двоюродный брат Роман 4 лет — 17 июля: «Ромочка на сутки дольше держался, у него было 86% поражения мозга. Машина по нему два раза проехала колесом. Лица у ребенка не стало, — рассказывает Наталия Крутова. — Их родители стараются держаться насколько это возможно… Очень много отзывчивых людей: поддерживают, соболезнуют. У брата и его жены Сережа был единственный сын».

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