Очередной малолетний череповчанин разбился из-за беспечности родителей

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В Череповце в минувшее воскресенье 18 июля около 10 вечера произошло очередное трагическое падение малыша из окна. Родители 4-летнего мальчика находились дома, однако ребенку удалось в одиночку добраться до подоконника. Малыш улетел с 3 этажа дома №19 на улице Юбилейной.

Однако сообщается, что видимых повреждений у ребенка нет. Его госпитализировали в детскую больницу. Семья считается благополучной. Тем не менее, родители допустили травмирование своего отпрыска - видимо, окно было распахнуто, а за малышом не следили. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Череповцу. С начала сезона в Вологодской области из окна выпало 9 детей, один из них скончался, остальные получили страшные травмы.