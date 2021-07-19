Вологду затопило дождем, сдуло крыши, переломило деревья

Фото Жени Шипицина на странице мэра ВКонтакте

В областной столице прошел ливень с порывами сильного ветра, после чего вновь приходится убирать упавшие деревья и крыши. Как заявил мэр города: "Вот такое у нас нынче лето. Аномальная жара, редкие, но сильные грозы".

Фото Екатерины Вересовой на странице мэра ВКонтакте

С полудня до часу дня выпало 16 миллиметров осадков при месячной норме в 76 мм. Сергей Воропанов просит вологжан набраться терпения: ливневка через некоторое время справится с объемом поступившей с неба воды. Местные жители в комментариях резонно заметили: "Какая такая ливневка, она вообще есть?". Неприятная ситуация с затопленными тротуарами и дорогами возникает из года в год.

В городе пока зафиксировано 5 упавших деревьев, одно даже в самом сердце Вологды - на площади Революции. На улице Разина растение и вовсе упало прямо на провода.

Евгений Беляев в группе "Вологда Онлайн"

В соцсетях вологжане сообщают, что штормовой ветер снес крышу с гаражных боксов на улице Пугачева. О пострадавших не упоминается.