Кото- и пёсотрамвай помогут найти семью бездомным животным Череповца

Новое оформление трамвая в Череповце Фото: http://www.cherinfo.ru

В Череповце зоозащитники НКО "Быть человеком" инициировали запуск кототрамвая и пёсотрамвая. Сегодня на маршрут №4 вышел трамвай, украшенный изображениями котов и надписью: «Любой плохой день можно исправить одним хорошим котом». Позже летом появится и транспорт, посвященный спасению пёсиков.

Как сообщила руководительница некоммерческой организации, такой акцией планируется привлечь внимание к бездомным животным, но в позитивном ключе: "В последнее время информация о бездомных животных подаётся негативно".

На транспорте можно найти QR-коды: просканировав их, можно узнать о животных из череповецких приютов, которым нужна помощь и семья.