Мэр Вологды назвал гей-парад безобразием

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В Вологде во время традиционного прямого эфира ВКонтакте мэр ответил на острый вопрос вологжанки. Катя Шувакова спросила Сергея Воропанова, когда в городе наконец проведут гей-парад.

Мэр ответил следующее: "Катя, у тебя проблем других нет, что ли? У нас в городе, я думаю, что такого безобразия не будет".

Как сообщает NewsVo, еще в 2017 году правозащитный ЛГБТ-проект подавал заявление о проведении шествия гей-парада и двух ЛГБТ-митингов в Великом Устюге, но получил отказ уже после назначенной даты. Местные жители в ответ на такое мероприятие попросили у епископа Великоустюжского и Тотемского благословление на крестный ход против гомосексуального шествия.