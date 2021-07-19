В Москве на Авиаторов в страшном ДТП погиб 3-летний череповчанин

Место происшествия

В Москве в минувшую пятницу, 16 июля, произошло резонансное ДТП на улице Авиаторов. 18-летняя студентка престижного московского ВУЗа сбила на пешеходном переходе сразу троих малолетних. Маме и бабушке повезло: они шли сзади и их практически не задело. А вот детей - один ехал на беговеле, другой на самокате - снесло. Одним из пострадавших оказался 3-летний череповчанин, который приехал с отцом и бабушкой на свадьбу к родственникам в столицу.

Пятилетний мальчик скончался, ему диагностировали перелом основания черепа. Его трехлетний двоюродный брат от закрытой черепно-мозговой травмы ушел за ним спустя 1 день. 9-летняя девочка, которая находилась в момент аварии в коляске, борется за жизнь. Бабушка слегла с инфарктом... У мамы многочисленные царапины и огромное горе.

Как сообщила виновница аварии Валерия Башкирова, она смотрела в телефон, когда на скорости в 40-50 км/ч подлетела на своей Mazda к пешеходному переходу. Девушку не смутило, что соседняя машина затормозила у "зебры", явно кого-то пропуская. Студентку заключили под домашний арест до 15 сентября. Права она получила в прошлом году.