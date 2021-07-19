В Соколе поездом сбило мужчину

-

18 июля в Соколе трагически погиб мужчина. На 529 километре перегона Сухона – Печаткино около 4 часов дня машинист грузового поезда применил экстренное торможение, звуковые и световые сигналы, но не смог сохранить жизнь 42-летнему местному жителю. Пострадавший получил страшные травмы и погиб на месте. Место для перехода пешеходов предназначено не было.

Как сообщили пользователи соцсетей в группе ВК «Сокольские сплетни», погибший не отреагировал на приближение поезда: "То ли пьян, то ли в наушниках". ЧП произошло около улицы Карлово.

Сотрудниками Вологодского линейного отдела МВД России на транспорте инициирована проверка, обстоятельства устанавливаются.