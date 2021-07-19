Под Череповцом бывшей прокурорше прокололи колеса

Место происшествия. Фото из группы движения "Зеленая альтернатива"

В Череповецком районе стороннице движения «Зеленая альтернатива» прокололи шины автомобиля. Инцидент произошел в поселке Суда в минувшее воскресенье. Пострадавшей оказалась бывшая прокурорша района Вера Тулякова.

Как сообщили активисты движения, женщина была вместе с волонтерами, собирающими подписи для участия в выборах. Пока дамы не было, неизвестный пропорол колеса и скрылся. На место вызвали полицию, хулиганы в розыске.

В 2021 году Вера Тулякова планирует баллотироваться в депутаты Законодательного собрания Вологодской области.