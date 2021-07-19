Череповчанка крутила аферы с маткапиталами, используя служебное положение

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В городе металлургов завершено расследование уголовного дела по статье "Мошенничество при получении выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения".

50-летняя местная жительница работала руководителем микрофинансовой организации и за вознаграждение 30-40 тысяч рублей предоставляла своим клиентам займы для покупки недвижимости за маткапитал. Родители приходили в фирму и сразу давали понять, что хотят получить часть средств наличными. Государство возвращало фирме всю сумму, а клиенты получали жилье. Однако его стоимость была намеренно завышена - реальная цена жилплощади обычно была не более чем 400 тысяч рублей. Разницу организация возвращала клиенту.

Дело распутали сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Череповца. Правоохранителям удалось установить причастность женщины к 10 фактам мошенничества при получении выплат. Ущерб от действий череповчанки оценивается в более чем 1,1 миллиона рублей. Уголовное дело направлено в суд, даме грозит до 6 лет лишения.