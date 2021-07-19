Вологда
Еще
Радио
Вологда
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество19 июля 2021 10:23

В Вологде обновят основания 16 фонарей

Ремонт пройдет на аллее улицы Пушкинской и бульваре на Мира
Евдокия САХАРОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото со страницы Алексея Шумилова

Фото со страницы Алексея Шумилова

В областной столице озаботились состоянием фонарей на двух центральных зеленых зонах: аллее улицы Пушкинской и бульваре на Мира. Департамент городского хозяйства провел конкурс на обновление керамических оснований столбов на сумму 290 тысяч рублей.

Будет восстановлена керамическая плитка всего 16 фонарях. Кроме того, планируется отремонтировать 4 клумбы около памятника А.С. Пушкину. Об этом сообщил начальник Департамента городского хозяйства Алексей Шумилов.

Работы должны завершиться уже к концу следующей недели.