Место происшествия Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Великом Устюге горел магазин. Сообщение пожарным поступило 18 июля около часа дня. На улице Красная, 144, вспыхнуло одноэтажное деревянное здание, в котором находился магазин. Собственником является 62-летний мужчина. Площадь пожара - 8 квадратных метров. Огнем повреждена наружная отделка стены.

Три человека самостоятельно покинули здание. Названа причина - неосторожное обращение с огнем. Как сообщает пресс-служба МЧС, в ликвидации задействовано 2 единицы техники, 7 человек личного состава.