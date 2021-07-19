Понедельник не принесет вологжанам долгожданной прохлады, однако местами возможны дожди

Синоптики сообщают о похолодании, однако понедельник существенного облегчения вологжанам не принесет. Но уже в понедельник в регионе возможны дожди и грозы, ветер 11-13 метров в секунду.

Температура днем останется довольно высокой - +27, ночь будет прохладная до +13. Снижение температуры в ряде районов можно ожидать во вторник - до 22 градусов, возможны кратковременные дожди.

А вот похолодание, до 14 градусов днем, придет не раньше пятницы.

Напомним, при резкой смене погоды возможны ветра, дожди и грозы, другие сюрпризы погоды.