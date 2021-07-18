Количество смертей от коронавируса на Вологодчине выросло в 3 раза

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В Вологодской области продолжается рост количества заболевших COVID-19. За минувшие сутки, по состоянию на 18 июля, коронавирусом заразился еще 231 житель региона, погибло 7 человек. За последние 2 недели по официальной статистике от коронавируса скончались 115 вологжан, за 2 недели до этого - всего 40.

Статистика по Вологде и Вологодской области

В Вологде за день вакцинировались еще 524 человека, а за все время 55 604 жителя областной столицы. Более 55 тысяч жителей Череповца тоже сделали прививку. На лечении в Вологодском моногоспитале 524 человека, 38 из них в тяжелом состоянии. В череповецких моногоспиталях находится 612 пациентов, 76 прибыло за минувшие сутки. На ИВЛ в городе металлургов лежат 18 человек, 105 получают кислородотерапию.