Лисицинский карьер останется диким пляжем, но там появится наблюдательный пост

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На берегу Лисицинского карьера в скором времени появится наблюдательный пост. Об этом сообщил глава Вологодского района Сергей Жестянников. Такая договоренность достигнута с Федерацией подводного спорта.

Он признался, что "пока отсутствует возможность обустроить здесь полноценный, соответствующий всем требованиям пляж, но мы можем обеспечить безопасность купающихся в дневное время..."

Глава района жалуется, что несколько (!!!) лет назад "предпринимались попытки благоустроить берег карьера, но безответственное и наплевательское отношение наших сограждан свели начатое «на нет».

Свой пост глава района заканчивает вопросами "А что считаете вы? Надо ли продолжить обустраивать берег или будет достаточно наблюдательного поста?" Интересно, что вопрос задан после того, как лето перевалило через экватор, а люди измучены аномальной жарой.

Ответы под постом - самые разные. Но то, что одно из популярных мест для купания и погружений остается диким и неухоженным и небезопасным - это, конечно, нонсенс, считают большинство вологжан. И предлагают разные пути решения, вплоть до введения сборов за проезд к водоему.

На своей странице в социальной сети ВКонтакте глава Вологодского района Сергей Жестянников рассказал о том, что на Лисицинском карьере – традиционном месте отдыха вологжан – появится наблюдательный спасательный пост.

Обеспечивать безопасность купающихся и спасать утопающих будут силами студентов Федерации подводного спорта области. Об этом была достигнута договоренность на совместной встрече представителей Федерации и руководства Вологодского района.

Кроме того Сергей Геннадьевич отметил, что все попытки создать полноценный пляж на карьере и благоустроить территорию натолкнулись на «наплевательское отношение сограждан», благодаря которому ни пляжа, ни хорошего благоустроенного места отдыха нет до сих пор.