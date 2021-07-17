Стало известно о количестве заболевших короновирусом среди привитых вологжан

В моногоспиталях Вологды и Череповца находится более тысячи вологжан. При этом число пациентов, сделавших обе прививки от коронавируса, не превышает 10 человек в каждом. И что важно - в реанимации череповецкого моногоспиталя нет ни одного привитого пациента.

Такую информацию распространяет информационный канал «Палисад media».

Про заболевших привитых пациентов главврач череповецкого моногоспиталя Андрей Погодин говорит: «Часто выясняется, что вторую прививку они делали уже будучи больными. Прививались, потому что думали, что это обычная простуда. Есть люди, которые заболели спустя месяц-два после полной вакцинации. У них болезнь протекает в средней степени тяжести. В реанимации нет ни одного привитого пациента».