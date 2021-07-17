В Вологде девушка вылила моющее средство на продавца

Суд разбирался в ссоре продавца и покупательницы. Девушка облила торгового работника моющим средством. Продавец перед этим обозвала ее.

Как сообщает пресс-служба судов, одна из них заплатит штраф. Девушку привлекли к административной ответственности по ст. 7.17 КоАП РФ (умышленное повреждение чужого имущества).

При составлении протокола она пояснила, что в магазине "Магнит", на улице Новгородской в Вологде, она поспорила с продавцом, которая назвала ее воровкой. Не в силах сдержать негодование, она плеснула на ее одежду моющим средством "Domestos" с витрины.

Мировой судья Вологодской области по судебному участку № 9 назначил девушке штраф в размере 300 рублей.

Однако потерпевшая продавец может обратиться в суд с гражданским иском о возмещении причиненного ущерба, тогда сумма трат у вологжанки возрастет.