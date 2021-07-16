Мужчина требовал деньги, разбил вологжанке лицо, но она его простила

Великодушная жительница Вологодской области простила в суде сожителя за то, что он разбил ей лицо. Она рассказала, что в прошлом июле она находилась с мужчиной в доме в деревне Гридино Грязовецкого района. Он выпивал. Когда алкоголь закончился, он стал просить у женщины денег. Но она отказала, а он стал вести себя агрессивно. Женщина собрала вещи и решила уехать домой в Вологду. Однако любимый ее не отпустил: подъехал к автобусной остановке, ударил ее, в том числе кулаками по лицу, и отвез обратно. У нее оказалась рассечена бровь.

В суде она сказала, что дискомфорта от шрама она не испытывает, а повреждение не придает ей отталкивающий вид. Женщина считает, что окружающие не замечают шрама и необходимости в проведении пластической операции нет.

Кроме того, мужчина извинился и заплатил ей 15 000 рублей. Так что женщина его простила и привлекать к уголовной ответственности не захотела.

Грязовецкий районный суд не мудрствовал лукаво: уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ в отношении мужчины прекратил в связи с примирением сторон.