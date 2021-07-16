В Вологде у Дома Корбакова появится скульптура по мотивам картины

"Свободный полет над Вологдой", 1999г. cultinfo.ru

В Вологде у Дома Корбакова на улице Октябрьской установят скульптурную композицию по мотивам известной работы Владимира Корбакова «Свободный полет над Вологдой», 1999 г. Макет памятника уже готов - автором стал заслуженный художник России Александр Кондуров.

Эксперты отметили, что в этой картине отражена суть многогранной личности Владимира Николаевича Корбакова, она узнаваема, очень авторская, в то же время позитивная и про Вологду. На работе Корбаков в неизменной шляпе - чудак, мечтатель и фантазер! 13 шариков - любимое число художника. Мастер взял с собой в полет свечу для освещения пути, часы, чтобы знать время, компас - выбрать правильное направление, якорь, чтобы сделать остановку, примус, ложку, вилку, кружку - чтобы поесть. Корбаков не забыл в путешествии даже флаг России и герб города Вологды.

В следующем году будет отмечаться 100-летия со дня рождения художника. Запланированы юбилейные мероприятия: выставки, открытие музейно-мемориальной экспозиции, памятные акции в Сокольском районе, Вологде, Москве.