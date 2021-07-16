Следователи заинтересовались делом об упавшем на детей береге реки

Место происшествия Фото: Следственное управление СК РФ по Вологодской области

Уполномоченный по правам ребенка Ольга Смирнова и следственные органы занялись проверкой по факту травмирования двух несовершеннолетних. 15 июля 8-летний мальчик и 10-летняя девочка попали под завал песка: внезапно обвалился берег реки Позагорская в Череповецком районе у деревни Харламовская.

Как установили правоохранители, двое родителей и двое детей отдыхали на берегу водоема в утреннее время, когда обрушился покатый склон и дети оказались под тяжестью песчаного грунта. Взрослые откопали наследников и обратились в спецслужбы. Пострадавшие находятся в Череповецкой городской больнице в состоянии средней тяжести.

На место прибыли следователи и криминалисты. По фактам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, в 2020 году в 9-летняя девочка погибла под завалом песка в заброшенном карьере под Череповцом. Школьницу пытались откопать, но спасти ее не удалось. Она приехала к бабушке на каникулы.

Уполномоченная по правам ребенка сообщила, что важно обращать внимание на состояние местности. Не нужно выбирать незнакомые и неприспособленные для купания и прогулок места для отдыха с детьми. Овраги, карьеры, обрывистые берега - для экстремалов, а не для семейного общения.