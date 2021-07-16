На Вологодчине за прошедший день утонули мальчик и трое взрослых

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В Вологодской области 15 июля спасатели вытащили из воды тела четверых человек, включая ребенка. Вологжане за одни сутки утонули в Устюженском, Чагодощенском, Шекснинском, Усть-Кубинском районах.

В Шекснинском районе 13-летний мальчик погиб в реке Угла у деревни Любомирово. Как сообщил начальник поисково-спасательного подразделения «Шексна» МЧС России, сам водоем неглубокий, однако там выкопали запруду в 2 метра глубиной. Ребенок прыгнул туда, а вынырнуть не смог, начал тонуть. Двое его друзей пытались вытащить мальчика, но ничего не вышло. Тело спасатели передали полиции.

В деревне Котово–Бывальцево в Устюженском районе утонул 42-летний мужчина. 52-летний мужчина погиб в реке Чагода около деревни Пустынь. 68-летняя вологжанка встретила свою смерь в реке Кубене у села Устье Усть–Кубинского района.

В Вологодской области с начала лета на водоемах погибли 42 человека.