Трое мужчин и собаки в трекинговых ошейниках занимались браконьерством

Трое браконьеров были пойманы с поличным. Это мужчины 61, 48 и 43 лет. Инцидент произошел в начале 2020 года недалеко от деревни Пустынь Чагодощенского района. У охотников не было разрешения на добычу животного, однако они выгнали лося из леса и убили.

Охотники были неплохо подготовлены к охоте - даже собаки были оснащены GPS-передатчиками. Браконьеры перевезли убитого лося к дому одного из участников охоты, там тушу разделали, мясо упаковали в пакеты. Их и нашли полицейские.

Они установили, один из охотников незаконно приобрел и хранил в машине 36 патронов для стрельбы из нарезного боевого огнестрельного оружия. Их он передал приятелю, который использовал их в охоте на лося.

Свою вину мужчины на суде не признали. Один из подозреваемых рассказал свою версию произошедшего: мол, в то время он находился в запое. Мясо он приобрел у незнакомых мужчин, чтобы кормить собак. Его убедили, что это говядина. А собаки бегают в трековых ошейниках на самовыгуле, когда он пьет и отпускает их с цепи.

Но суд признал мужчин браконьерами, двум назначено по 3,2 года лишения свободы условно, а одному 3,3 года. Кроме того, мужчины должны выплатить за убитого лося 400 тысяч рублей.