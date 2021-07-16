79-летнего мужчину нашли в череповецком лесу

Дочь благодарит за поиски отца. «Низкий поклон всем участникам поисков! Папу нашли! Огромнейшее спасибо за помощь», - написала в соцсетях дочь пропавшего Татьяна.

79-летний Владимир Яковлевич Бакуров пропал 14 июля вблизи СНТ «Нова» в Череповецком районе. Он выехал с двумя друзьями и домой не вернулся. Мужчины договорились встретиться у лодки в 10 часов вечера 14 июля, но к назначенному времени он так же не явился.

Его начали искать, в поиске приняли участие волонтеры, родственники. Мужчину в куртке «Северо-западного речного пароходства» искали и местные жители с лодками. Была версия, что он утонул.

Накануне сообщалось, что поиски результатов не дали. Однако позже дочь Татьяна, поисково-спасательные отряды «Азимут», «Ты не один», а также родственники сообщили об успешном завершении поисковой операции. 79-летний мужчин был найдет живым.

Мужчину в куртке «Северо-западного речного пароходства» искали и местные жители с лодками. Была версия, что он утонул. Однако он заплутал в лесу.