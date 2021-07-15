В Вологде дизайнеры планируют преобразить парковку у стадиона Динамо

Перекресток М.Ульяновой и Пушкинской, 2020 год Фото: Яндекс

В Вологде архитекторы заинтересовались парковкой, которая находится у входа на стадион Динамо. Неприветливое для пешеходов место зимой собирает очереди на каток. В другое же время, вологжане стараются поскорее перебежать тут дорогу и скрыться - пространство хорошо лишь для пары автомобилистов, которые занимают "золотые" парковочные места в центре областной столицы, остальным остается глотать пыль с их колес.

Лаборатория городской среды предложила облагородить пространство: замостить, озеленить, установить места для отдыха, фонари, скамеечки. Парковка же сместится на улицу Марии Ульяновой. Ремонт могут сделать уже в этом году.

План

Мэр Вологды Сергей Воропанов рассказал о проблемах данной территории: «Пушкинская аллея в конце улицы упирается в парковку, и, если пешеход планирует перейти дорогу по пешеходному переходу, ему придется пробираться через припаркованные автомобили. Это неудобно, особенно родителям с коляской и маломобильным гражданам. Поэтому перекресток у стадиона «Динамо» попал в руки архитекторов Лаборатории городской среды».

Ранее архитекторы занимались благоустройством бульвара на Пирогова, а сейчас Осановской рощи. Мэр предложил вологжанам также высказывать свои предложения и оценить идею.