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Авто15 июля 2021 19:50

В Вологде 16 июля утром перекроют мост в Осаново

Движение через реку Шограш ограничат в первой половине дня
Евдокия САХАРОВА
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В Вологде 16 июля утром будут проводиться ремонтные работы на мосту через реку Шограш по Осановскому проезду. Движение в первой половине дня будет приостановлено. Специалистам необходимо будет снять асфальт, чтобы провести обследование моста и составить список работ по ремонту. Об этом рассказал начальник Департамента городского хозяйства Администрации города Алексей Шумилов.

Пока не известно точное время открытия моста. Объехать участок можно по улицам Можайского, Конева, по Окружному и Пошехонскому шоссе.