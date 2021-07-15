В Вологде появится арт-объект для сбора пластиковых крышек

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В Вологде установят арт-объект в форме сердца для сбора пластиковых крышек. Как заявили организаторы (инициатива принадлежит АНО «Мама может», реализующей проект «Крышки Иришки», а также некоммерческой организации «ЭкоЛогика), сердце для пластиковых крышек станет символом любви к окружающему миру и заботы о нем. Материал сдадут на переработку, а полученные деньги пойдут на покупку товаров безопасности для проведения уроков ОБЖ в школах Вологодчины.

Сердце появится в конце июля на территории областной больницы на Пошехонском шоссе. Каркас уже готов, его сделал вологодский мастер. За арт-объект заплатили предприниматели областной столицы: Вячеслав Кремлев и Алексей. А также 23 тысячи собрали знакомые Аллы Длужневской: она попросила на свой день рождения в качестве подарка сделать пожертвование на сердце.