Череповецкий полицейский взял разыскиваемого вора с поличным

-

В Череповце оперативный дежурный местного УМВД смог задержать подозреваемого во множественных кражах. В своей выходной правоохранитель заметил у магазина мужчину, который был очень похож на находящегося в розыске человека.

Полицейский проследовал за ним в магазин. Там он попросил продавца показать видео с камер. В этот момент подозреваемый как раз обматывал алкоголь с полки своей кофтой. Потом мужчина попытался пройти мимо кассы не заплатив. Однако на выходе его уже ожидал полицейский, заранее вызвавший подкрепление.

Мужчину доставили отдел. На него возбудили уголовное дело по статье "Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию". Ему грозит до года лишения свободы.