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Общество15 июля 2021 17:02

Пожилой вологжанин судился с провайдерами из-за звуков интернета

По мнению 85-летнего мужчины, электромагнитные колебания плохо влияют на здоровье
Евдокия САХАРОВА
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В Вологде в суде рассмотрели иск 85-летнего местного жителя к ПАО «МТС» и ПАО «Ростелеком». Мужчина требовал демонтировать все интернет-оборудование из его многоквартирного дома.

Как пояснил вологжанин, электромагнитные колебания отрицательно влияют на здоровье: портят слух, зрение, нервную, иммунную, эндокринную и даже половую системы! Пенсионер слышал по ночам от оптоволоконных кабелей различные звуки: мельничные жернова, скрип железа и инструментальную музыку.

Суд не принял сторону мужчины: "Оборудование размещено в многоквартирном доме с целью оказания услуг связи собственникам жилых помещений на основании заключенных с ними договоров, поэтому удовлетворение требований истца приведет к ущемлению прав других жильцов». Об этом сообщила пресс-служба судов Вологодской области. Пенсионер пытался оспорить решение, но безуспешно.