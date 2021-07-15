В Череповце подросток завис на дереве над острым забором

Фото: спасатели Череповца

В городе металлургов 14 июля спасателям пришлось снимать с дерева подростка. ЧП произошло около 5 часов вечера на улице Чкалова. Мальчик вскарабкался за мячом, однако обратно спускаться уже побоялся - можно было сорваться прямо на забор с острыми краями.

Поэтому поумневший за время сидения на высоте второго этажа ребенок дождался спасателей с пожарной лестницей. Череповчанина успешно сняли и передали матери. К счастью, ему не понадобилась медицинская помощь. Об этом рассказал директор спасательной службы Дмитрий Санакоев.