Вологда
Еще
Радио
Вологда
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия15 июля 2021 16:45

В Череповце подросток завис на дереве над острым забором

Мальчик хотел снять с дерева мяч, но в итоге пришлось спасать его самого
Евдокия САХАРОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: спасатели Череповца

Фото: спасатели Череповца

В городе металлургов 14 июля спасателям пришлось снимать с дерева подростка. ЧП произошло около 5 часов вечера на улице Чкалова. Мальчик вскарабкался за мячом, однако обратно спускаться уже побоялся - можно было сорваться прямо на забор с острыми краями.

Поэтому поумневший за время сидения на высоте второго этажа ребенок дождался спасателей с пожарной лестницей. Череповчанина успешно сняли и передали матери. К счастью, ему не понадобилась медицинская помощь. Об этом рассказал директор спасательной службы Дмитрий Санакоев.