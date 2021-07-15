В Череповце учителям, подготовившим стобалльников, выплатили по 30 тысяч рублей

Череповецкие учителя получили премии за стобалльников. За подготовку учеников к ЕГЭ, которые набрали максимальное количество баллов, им выдали по 30 тысяч рублей. Как сообщил мэр Вадим Германов, всего в городе таких талантливых педагогов 17.

«За каждый результат — 30 тысяч рублей», - уточняет Вадим Германов. Преподаватель Людмила Беляева преподает химию в «АМТЭКе», у нее три стобальника, так что премия - 90 тысяч рублей. У учителя химии из школы № 14 Натальи Ярославцевой и учителя математики из «АМТЭКа» Елены Кочегуро - по два стобалльника. "Их премии, соответственно, двойные", - уточнил мэр.

Информации о других муниципалитетах пока нет. Напомним, что в этом году в Череповце 21 ученик получил за ЕГЭ 100 баллов.

По итогам основного периода ЕГЭ на Вологодчине 74 стобалльных результата. При этом двухсотбалльный результат получили семь выпускников: это обучающиеся Вологодского многопрофильного лицея, Лицея № 32 города Вологды, Средней общеобразовательной школы № 1 с углубленным изучением отдельных предметов города Вологды, Общеобразовательного лицея «АМТЭК» города Череповца, Чагодской средней общеобразовательной школы и Гимназии с углубленным изучением отдельных предметов города Великого Устюга.

100-баллов по одному предмету получили 60 участников ЕГЭ из девяти районов: Вологодского, Великоустюгского, Вытегорского, Грязовецкого, Никольского, Сокольского, Устюженского, Харовского и Чагодощенского, городов Вологды и Череповца. Наибольшее количество стобалльных результатов отмечено на ЕГЭ по русскому языку (21 результат) и литературе (19 результатов).

Отметим, что в 2021 году в регионе впервые есть стобалльники на ЕГЭ по английскому языку – выпускницы Средней общеобразовательной школы № 1 города Никольска и Гимназии с углубленным изучением отдельных предметов Великого Устюга.