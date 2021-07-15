В Вологодской области за сутки от ковида скончалось 10 человек

В Вологодской области за последние сутки заболело рекордное количество человек, скончалось 10 человек. Как сообщает федеральный портал Стопкоронавирус.РФ, 225 вологжан получили положительный тест на определение коронавирусной инфекции. Всего за весь период пандемии заболело 51099 вологжан, выздоровело 45966, скончалось 1269 граждан.

Ситуация остается тревожной, власти области просят граждан соблюдать меры профилактики, носить маски, пользоваться санитайзерами и перчатками, соблюдать социальную дистанцию.