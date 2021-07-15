Дистанционные мошенники добрались и до вологодского губернатора

Губернатор

Губернатор Вологодской области сообщил, что предприятия стали массово получать письма и звонки с просьбами перечислить деньги на реализацию государственных программ. Звонившие и писавшие представлялись, что действуют от имени губернатора.

Как заявил Олег Кувшинников, это действуют мошенники, мириться с этим он не намерен, материалы направлены в областное управление МВД РФ.

"Буквально несколько дней назад Вологодскую область захлестнула волна писем якобы за подписью губернатора и телефонных звонков якобы от заместителей губернатора с просьбой перевести деньги на реализацию государственных, муниципальных программ. Это ложь, мы никогда ни у кого не просим деньги на реализацию наших полномочий, на реализацию государственных муниципальных программ", - заявил губернатор.

"У нас деньги есть, бюджет профицитный, поэтому не обращайте внимания и никогда никому не переводите деньги", - попросил вологжан губернатор, видеообращение он разместил на своей странице в "ВКонтакте".

Губернатор надеется, что полиция найдет мошенников и будет возбуждено уголовное дело.

По данным УМВД по области, мошенники активничают, изобретая все новые уловки. С начала 2021 года в органы полиции зафиксировали 1 144 случаев мошенничества, доверчивые вологжане лишились 109 млн рублей.

К слову, это не первый случай попрошайничества мошенников от имени властей. Подобное заявление губернатор уже делал, но авторы писем так и не были названы.