В Вологодской области семью с детьми засыпало обвалившимся берегом

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В Вологодской области едва не погибли два ребенка - на них обрушился подмытый берег. ЧП сучилось утром 15 июля вблизи деревни Харламовское в Череповецком районе.

Семья с двумя детьми отдыхала у реки Мологи, на них обрушился берег. Мальчика и девочку засыпало грунтом. О произошедшем сообщает официальный сайт Череповца.

На место выехала скорая помощь, спасатели к операции не привлекались. Восьмилетний мальчик и десятилетняя девочка были срочно госпитализированы в череповецкую детскую больницу. Мальчик находится в тяжелом состоянии.

Ведется проверка произошедшего.