Тяжба продолжается: в Вологде не могут похоронить бывшего директора школы и депутата

В Администрации города Вологда отказали родным Алевтины Яковлевны Петуховой в захоронении бывшего директора школы и депутата в квартале почетных захоронений на Пошехонском кладбище.

Напомним, 5 июля на 88 году жизни скончалась отличник образования, депутат двух созывов Алевтина Яковлевна Петухова.

В официальном ответе говорится, что выделение участка для захоронения производится в соответствии с постановлением Администрации города Вологды от 2013 года. И четко перечислены заслуги, дающим право на почетное захоронение на муниципальных кладбищах города Вологды. К ним относятся:

- наличие почетного звания, такого как Герой Советского Союза; Герой Российской Федерации; Герой Социалистического Труда; Лауреат Государственных премий Российской Федерации; Народный артист Российской Федерации; Народный архитектор Российской Федерации; Народный учитель Российской Федерации; Народный художник Российской Федерации; Почетный гражданин города Вологды.

- наличие наград, таких как орден Ленина; полный кавалер ордена Трудовой Славы; полный кавалер ордена Славы; орден "За заслуги перед Отечеством".

- наличие воинского звания: генерал армии; адмирал флота. Кроме того, в послужном списке усопшего должны быть - замещение должности Губернатора Вологодской области и Главы города Вологды. "Иного порядка выделения участков в квартале почетных захоронений не предусмотрено. Оснований для выделения участка захоронения Петуховой А.Я. в квартале почетных захоронений не имеется", - пишут чиновники.

Родственники продолжают настаивать: по их мнению, в квартале похоронено немало вологжан, не имеющих перечисленных регалий. Без сомнения, это достойные люди и похоронены в качестве исключения. Такой же преференции они просят и для упокоения Алевтины Яковлевны, тем более в квартале место для этого позволяет.

Речь идет об Алевтине Яковлевне Петуховой, которая скончалась 5 июля на 88 году жизни. 18 лет она работала директором школы № 9 г. Вологды, два созыва избиралась народным депутатом, удостоена звания "Отличник народного просвещения", ветеран труда, 18 лет отработала в Совете ветеранов города Вологды, награждена многочисленными почетными грамотами за большие заслуги в общественной и педагогической деятельности.

Однако, чтобы похоронить уважаемого человека на Пошехонском кладбище, чтобы исполнить волю усопшей и отдать ей последние почести, нужно разрешение городского департамента. Но его нет.

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