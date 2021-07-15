Вологжанка спасла чужих детей из пожара, вернулась и украла продукты

Место происшествия Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

20 февраля в городе Никольске Вологодской области произошел страшный пожар. Квартира вспыхнула из-за детской шалости: дети играли со спичками без присмотра, пока их бабушка выпивала вместе с гостьей. Во время пожара пенсионерка погибла, но малолетних успела вывести знакомая хозяйки.

Однако, когда пожар был потушен, спасительница не погнушалась вернуться в сгоревшую жилплощадь, где погибла ее подруга, и собрать из холодильника в пакеты понравившиеся продукты, а также пачку стирального порошка. На выходе сотрудник пожарной охраны спросил 51-летнюю женщину, зачем она взяла чужую еду. Та объяснила, что ей разрешили... Ущерб составил 2778 рублей.

Выяснилось, что брать продукты ей никто не позволял. Суд назначил даме 100 часов обязательных работ. Приговор может быть обжалован, об этом сообщили в пресс-службе областного суда.